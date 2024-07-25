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18:09, 25 июля 2024Наука и техника

Названы преимущества российского «Солнцепека»

Минобороны: ТОС-1А «Солнцепек» может навестись на цель за минуту

Фото: Kirill Borisenko / Wikipedia

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» может навести установку на цель за минуту. Преимущества машины назвал наводчик-оператор с позывным Князь, слова которого приводит Минобороны России.

«Установка очень простая в использовании. Всего-лишь один пульт управления — мы его называем "Чебурашка". Все очень просто, интуитивно понятно, эргономично. Наводиться можно в течение минуты [после получения данных для стрельбы]», — сказал член экипажа «Солнцепека».

Военный добавил, что одного термобарического снаряда «Солнцепека» хватает для уничтожения стандартного опорного пункта без цепи окопов.

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Ранее в июле стало известно, что экипажи «Солнцепеков» используют системы радиоэлектронной борьбы для создания антидронового «купола».

В июне издание The National Interest писало, что ТОС-1А «Солнцепек» продемонстрировали разрушительную мощь в ходе специальной военной операции на Украине. В публикации отметили, что снаряды ТОС создают облако пламени с температурой до 3000 градусов.

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