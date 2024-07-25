Чипированный Маском человек рассказал о своих возможностях

Чипированный Neuralink Нолан Арбо: эффективность работы устройства повышается

Эффективность работы устройства Neuralink повышается, несмотря на то, что ранее часть электродов отошла от мозга. Об этом рассказал РИА Новости Нолан Арбо, первый человек с имплантом компании американского миллиардера Илона Маска.

По его словам, в начале наблюдалось падение эффективности работы. Однако имплант был настроен, в связи с чем «наблюдается ее стабильный рост». 29-летний Арбо отметил, что в настоящее время действуют плюс-минус 15 процентов от общего числа электродов. Несмотря на малую долю работающих нитей электродов, в настоящий момент его возможности «гораздо больше, чем в начале эксперимента».

Ранее компания Neuralink решила проблему выпадающих из мозга чипированных электродов. В будущем инженеры будут размещать электроды таким оборазом, чтобы между мозгом и чипом не было натяжения. Также контакты будут устанавливать гораздо точнее.

Парализованный ниже плеч Нолан Арбо стал первым пациентом с имплантом Neuralink. После чипирования он смог не только управлять компьютером, но и играть в видеоигры.