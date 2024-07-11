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16:52, 11 июля 2024Наука и техника

Neuralink решила проблемы с мозговым имплантом

Neuralink решила проблему выпадающих из мозга чипированных электродов

Фото: Neuralink / Globallookpress.com

Стартап Neuralink, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, заявил о прорыве в решении проблемы с чипированием. На это обратило внимание Bloomberg.

Ранее стало известно, что после чипирования большая часть связывающих имплант и мозг электродов может оборваться. В ходе прямой трансляции в X специалисты Neuralink рассказали, что решила эту проблему. В будущем инженеры будут размещать электроды таким оборазом, чтобы между мозгом и чипом не было натяжения. Также контакты будут устанавливать гораздо точнее.

С проблемой выпавших электродов столкнулся первый чипированный Neuralink пациент Нолан Арбо. В его случае около 85 процентов электродов сместились со своего места и перестали функционировать. Инженерам компании тогда пришлось работать с оставшимися 15 процентами контактов.

В ходе трансляции в Neuralink также анонсировала операцию по установке импланта для второго пациента примерно через неделю. Кроме того, Илон Маск пообещал, что у пациентов со старыми чипами будет возможность обновиться до актуальной версии. «Вам нужен iPhone 15, а не iPhone 1», — сравнил чипы со смартфонами предприниматель.

В конце мая стало известно, что стартап Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. При этом власти США еще не дали компании Маска разрешение на испытания.

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      Андрей Ставицкий
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