Олимпийцев напугали диареей

Time: вода в Сене может представлять опасность для участников Олимпиады

Содержащиеся в воде реки Сена в Париже бактерии кишечной палочки и энтерококка могут вызывать желудочно-кишечные заболевания. Об этом сообщает Time.

Среди наиболее часто встречающихся симптомов, вызванных этими бактериями, — диарея, спазмы в животе, рвота и тошнота. Кроме того, специалисты предупредили о возможном наличии в воде химических загрязнителей от промышленных отходов. Взаимодействие с ними опасно для здоровья, в том числе может вызывать раздражение кожи.

Как пишет газета, несмотря на усилия властей по очистке воды перед началом Олимпийских игр, часть которых должна пройти на реке Сена, анализы продолжают выявлять в воде небезопасное количество бактерий. Их количество варьируется в зависимости от ряда факторов — объема осадков, количества солнечных дней и скорости течения реки. Согласно еженедельным отчетам, публикуемым парижскими властями, с 24 июня по 2 июля вода в реке была пригодна для купания шесть из девяти дней. В настоящее время неясно, будет ли река пригодна для купания во время Олимпиады.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр-2024. Так она решила доказать, что река безопасна для проведения соревнований. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.