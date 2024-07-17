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11:44, 17 июля 2024Спорт

Мэр Парижа искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает France 24.

Таким образом Идальго решила доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. До этого экологи выяснили, что качество воды в реке не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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