Мэр Парижа искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом Олимпийских игр

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает France 24.

Таким образом Идальго решила доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Вместе с ней в заплыве принял участие глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

Несколькими днями ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. До этого экологи выяснили, что качество воды в реке не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.