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14:10, 8 апреля 2024Спорт

Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже

Экологи: качество воды в Сене не соответствует нормам для спортсменов на Играх

Фото: Keitma / Shutterstock / Fotodom

Экологическая организация Surfrider Foundation назвала угрозу для спортсменов на Олимпийских играх 2024 в Париже. Об этом сообщает L’Equipe.

Как стало известно со слов источника, качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Тесты проводились с сентября 2023 по март 2024 года. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде.

В августе 2023 года в Париже отменили Кубок мира по плаванию на открытой воде. Турнир отказались проводить из-за загрязнения воды в Сене. Эти соревнования должны были быть тестовыми перед Олимпийскими играми.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Олимпиады реку планировали очистить.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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