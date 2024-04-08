Стало известно об угрозе для спортсменов на Олимпиаде в Париже
Экологическая организация Surfrider Foundation назвала угрозу для спортсменов на Олимпийских играх 2024 в Париже. Об этом сообщает L’Equipe.
Как стало известно со слов источника, качество воды в Сене по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. Тесты проводились с сентября 2023 по март 2024 года. Ученые указали на риски для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по триатлону и плаванию на открытой воде.
В августе 2023 года в Париже отменили Кубок мира по плаванию на открытой воде. Турнир отказались проводить из-за загрязнения воды в Сене. Эти соревнования должны были быть тестовыми перед Олимпийскими играми.
Купаться в Сене запрещено с 1923 года, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Олимпиады реку планировали очистить.
Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.