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10:49, 6 августа 2023Спорт

В Париже отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024

Тестовый турнир по плаванию перед ОИ в Париже отменили из-за загрязнения воды

Фото: Dave Kim / Unsplash

Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже отменили. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics).

Турнир был отменен из-за загрязнения воды в Сене. Эти соревнования должны были быть тестовыми перед Олимпийскими играми, которые запланированы к проведению с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«После недавнего превышения среднего уровня осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов для сохранения здоровья пловцов», – говорится в заявлении World Aquatics.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от стартов. Решение об участии россиян и белорусов в Играх-2024 на данный момент не принято.

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    Дарья Коршунова
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