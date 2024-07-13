Министр спорта Франции искупалась в Сене

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сдержала обещание искупаться в реке Сене перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

«Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено!» — заявила Удеа-Кастера. Политик добавила, что хотела продемонстрировать результаты работы государственных служб в течение последних четырех лет.

Ранее экологи провели тесты и выяснили, что качество воды в Сене не соответствует нормам, рекомендуемым для купания. При этом последние исследования, проведенные в конце июня, показали улучшение качества воды до допустимых значений.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.