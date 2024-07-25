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22:38, 25 июля 2024Спорт

Овечкин ответил на вопрос об участии в чемпионате мира и Олимпиаде

Овечкин выразил надежду, что сможет сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос об участии в чемпионате мира и Олимпийских играх. Его слова приводятся на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Овечкин выразил надежду, что сможет сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Хоккеист поделился, что Игры оставили у него особые впечатления. «Жаль, что мы не смогли взять медали. Но та атмосфера, которая царила на сборах, на играх, — это было прекрасно», — отметил он.

Нападающий признался, что скучает по международным турнирам и атмосфере в сборной. «Естественно, когда ты играешь за сборную — все воспринимается иначе. Те же сборы, все свои ребята, атмосфера в гостинице — и это не передать словами. Когда играешь за клуб — это твоя профессия, когда за сборную — долг», — подчеркнул он.

Овечкин в составе сборной России выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграв), трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпустить на турниры своих игроков.

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      Дарья Коршунова
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