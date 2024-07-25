Пленный: ВСУ ударили дроном «Баба Яга» по своим, пытаясь помешать им сдаться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли два удара тяжелым дроном «Баба Яга» по своим военнослужащим, пытаясь таким образом помешать им сдаться в плен. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Ромаев, сообщило журналистам Министерство обороны России.

Согласно его рассказу, он вместе с сослуживцами сидел в здании, в то время как над ними висел беспилотник «Баба Яга» — так называют переделанную модель сельскохозяйственного дрона Reactive Drone Agric RDE616 — и сделал два сброса снарядов.

«То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего, больше всего вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там», — рассказал пленный боец ВСУ.

По словам Ромаева, он провел в укрытии три-четыре часа, прежде чем вышел с поднятыми руками и сдался в плен российской стороне.

Ранее плененный солдат ВСУ, бывший заключенный Дмитрий Ромаев рассказал, что мобилизованные заключенные оказывают давление и насаждают криминальную иерархию среди остальных военнослужащих ВСУ.

Он также заявил, что командование обещало бойцам поход на Белгород сразу после взятия Волчанска. По его словам, командиры говорили, что разрешат солдатам грабить, насиловать и заниматься беспределом.