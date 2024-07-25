Представителей Украины решили не приглашать на заседание Совбеза ООН

Небензя: представителей Украины не пригласили на заседание СБ ООН

Представителей Украины не пригласили на заседание Совбеза (СБ) ООН по западным поставкам вооружений Киеву, несмотря на соответствующее предложение России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Он напомнил, что в этом месяце представители украинской стороны уже направляли запрос на участие в заседании СБ ООН, однако сделали это некорректно и были допущены только по просьбе США. По его словам, в связи с этим российская сторона решила «избавить украинских коллег от необходимости готовить и направлять запрос на участие в заседании».

«Правило 37 временных правил процедуры Совета гласит, что представители стран, не входящих в его состав, могут быть приглашены к участию в заседании. Руководствуясь этим правилом, мы предложили членам Совета пригласить от его имени Украину, а также Евросоюз, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию», — пояснил Небензя.

Постпред отметил, что один из членов Совбеза выступил против подобного шага, увидев в нем якобы попытку оказать давление на Украину и ЕС, в связи с чем приглашения направлены не были.

Ранее Небензя заявлял, что Киев уже не получит ничего лучше мирного предложения от президента России Владимира Путина, указав при этом на запрет украинских властей на переговоры с российским руководством.