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20:03, 25 июля 2024Путешествия

Путешественники отказались отменять поездки в Европу из-за протестов против туризма

Edinburgh Live: туристы отказались отменять поездки на Канарские острова

Фото: Cao Can / XinHua / Globallookpress.com

Путешественники отказались отменять запланированные поездки в Европу, несмотря на массовые протесты местных жителей против туризма. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Уточняется, что власти Канарских островов, где вспыхнули первые акции протеста, ожидают большой приток иностранных отдыхающих летом 2024 года. Большинство из них приедут из Великобритании, жители именно этой страны высказались резко негативно относительно антитуристических протестов на популярных курортах Европы.

«Их аргументы ошибочны. Стоимость жизни растет везде, а не только в туристических местах», «Сокращение числа туристов в конечном счете приведет только к одному — падению доходов островов», «Их отели опустеют, туристы отправятся в другие места, тогда они будут плакать» — высказались пользователи в сети.

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Ранее сообщалось, что британские туристы начали уезжать с Канарских островов из-за недовольства протестами против туризма и визовыми ограничениями. Отдыхающих обидело то, что по новым правилам Евросоюза они могут находиться на островах не более 90 дней.

В последнее время жители Канарских и Балеарских островов не раз высказывали недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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