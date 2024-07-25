Работающих в офисе мужчин предупредили о специфических болезнях

Уролог Одегнал: сидячий образ жизни может привести к простатиту и варикоцеле

Мужчины, которым приходится вести сидячий образ жизни, подвержены развитию нескольких специфических заболеваний, рассказал врач уролог-андролог Антон Одегнал. О таких болезнях он предупредил работающих в офисе мужчин в беседе с «Газетой.Ru».

Чаще всего у мужчин, которые много сидят, из-за гиподинамии развиваются простатит и варикоцеле. «Длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности. Со временем это может привести к появлению воспалительных процессов, сопровождающихся бактериальной инфекцией в простате», — объяснил уролог-андролог. При этом к врачу, как правило, мужчина приходит уже с запущенной формой болезни и яркими симптомами — учащенным мочеиспусканием, болями в мошонке и ослабленной эрекцией.

Варикоцеле же проявляет себя такими симптомами, как боли в паховой области, отечность и асимметрия мошонки с уменьшением размеров пораженного яичка, отметил Одегнал. Заболевание, по его словам, может вызвать различные осложнения, вплоть до нарушения процесса сперматогенеза и выработки тестостерона, что связано с мужским бесплодием.

Кроме того, сидячий образ жизни может привести к развитию аденомы простаты из-за застоя крови и лимфы, приводящего к кислородному голоданию в предстательной железе, добавил уролог.

Для профилактики таких заболеваний врач порекомендовал мужчинам находить возможность почаще двигаться во время работы в офисе и после нее, а также следить за своим питанием, не злоупотребляя фастфудом.

Ранее уролог Николай Григорьев рассказал о новом методе лечения рака простаты паром. Григорьев объяснил, что во время процедуры врач по мочеиспускательному каналу проводит специальный зонд с камерой к предстательной железе.