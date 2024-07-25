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09:29, 25 июля 2024Россия

Раскрыта миссия потерпевшего крушение в Калужской области ударного вертолета Минобороны

Глава Калужской области Шапша: разбившийся Ми-28 охранял покой мирных жителей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Потерпевший крушение в Калужской области ударный вертолет Ми-28 охранял покой мирных жителей. Миссию летчиков раскрыл глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Борт Минобороны разбился утром в четверг, 25 июля, в лесном массиве. Находившихся на нем людей спасти не удалось.

Шапша пояснил, что экипаж нес боевое дежурство. Он принес соболезнования родственникам летчиков и отметил их верность воинскому долгу.

В Минобороны предварительной причиной крушения ударного вертолета назвали техническую неисправность. На месте падения борта работает комиссия ВКС России.

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      Алан Босиков
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