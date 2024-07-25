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09:28, 25 июля 2024Наука и техника

Рембат ВДВ занялся модернизацией бронетехники

Минобороны: рембат ВДВ в условиях СВО занимается модернизацией бронетехники
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ремонтные батальоны Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» в условиях специальной военной операции (СВО) занимаются, в частности, модернизацией бронетехники. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Ремонтно-восстановительные подразделения ВДВ постоянно ведут работу по ремонту и модернизации боевой техники, имеющейся на вооружении соединений и воинских частей в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что обновлению подвергается главным образом бронетехника, необходимая для выполнения боевых задач.

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Ранее госкорпорация «Ростех» в Telegram сообщила, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «искажают реальность» для систем противовоздушной обороны противника в зоне СВО.

Также в июле боец подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» рассказал агентству, что ударно-разведывательный беспилотник «Ланцет», применяемый российской армией в зоне СВО, успешно обходит иностранные системы РЭБ.

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      Иван Потапов
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