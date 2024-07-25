МО: группировка войск «Запад» за сутки захватила 35 опорных пунктов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки захватили более трех десятков опорных пунктов украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что число взятых под контроль опорных пунктов составило 35. Российские военные также поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва. В частности, потери понесла 12-я бригада специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее армия России нанесла удар по месту дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники в Харьковской области. Военные поразили предприятие в городе Лозовая, занятое украинскими солдатами.