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05:51, 25 июля 2024Россия

Российские военные за сутки захватили десятки опорных пунктов ВСУ

МО: группировка войск «Запад» за сутки захватила 35 опорных пунктов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки захватили более трех десятков опорных пунктов украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что число взятых под контроль опорных пунктов составило 35. Российские военные также поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Синьковка, Табаевка и Червона Диброва. В частности, потери понесла 12-я бригада специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее армия России нанесла удар по месту дислокации батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники в Харьковской области. Военные поразили предприятие в городе Лозовая, занятое украинскими солдатами.

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      Марина Совина
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