Российский губернатор назвал ежедневно попадающий под обстрелы город

Белгородский губернатор Гладков: Шебекино ежедневно находится под обстрелами

Шебекино и городской округ ежедневно находятся под обстрелами. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня приехал в Шебекино. Ситуация остается напряженной — город и округ ежедневно находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины», — написал руководитель российского региона.

Гладков вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым прошелся по домам, которые получили повреждения при атаках ВСУ. По словам губернатора, на одном из таких объектов он побывал уже в третий раз, так как в этой части Шебекино обстрелы не прекращаются.

Белгородская область чаще других приграничных регионов подвергается различным атакам со стороны Украины. Так, Шебекино попало под обстрел утром 25 июля. По предварительным данным, пострадали три местных жителя, одного из них спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.