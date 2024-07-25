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10:41, 25 июля 2024Россия

Российский губернатор впервые выступил с заявлением после гибели 16-летнего сына в ДТП

Саратовский глава Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели сына

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин впервые выступил с заявлением после гибели 16-летнего сына в ДТП. Свой комментарий глава региона опубликовал в Telegram-канале.

Он поблагодарил граждан за слова поддержки. Саратовский губернатор заверил, что вернулся к работе.

«Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни», — написал Бусаргин.

До этого сообщалось, что все люди, которые находились в автомобиле Lada Granta в момент смертельной аварии в Саратове, увлекались автомобильным спортом.

Сын губернатора Саратовской области попал в аварию 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 16-летний юноша сидел на пассажирском кресле — он получил несовместимые с жизнью травмы. Медикам также не удалось реанимировать еще одного участника ДТП.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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