Появились новые данные об участниках смертельной аварии с сыном российского губернатора

164.ru: находившиеся в авто с сыном губернатора Бусаргина увлекались автоспортом

Все люди, которые находились в автомобиле Lada Granta в момент аварии в Саратове, увлекались автомобильным спортом. Подробности об участниках смертельного ДТП с сыном губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иваном приводит 164.ru.

Помимо Ивана Бусаргина, врачам не удалось спасти Константина Кутового — его 19-летнего приятеля, который учился в Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса. В своих соцсетях россиянин состоял в пабликах, связанных с автоспортом.

Аналогичные сообщества нашли в социальных сетях Амира Рахматулина — он, как предполагается, находился за рулем разбившейся Lada и выжил. Водитель легкового авто родился в Саратове и сейчас учится в Вавиловском университете.

Еще один пассажир попавшего в ДТП авто — 19-летний Радомир Андреев, который находится в клинической больнице Саратова в тяжелом состоянии. Он увлекается гонками и стритрейсингом.

Самый младший из попавших в аварию — сын губернатора Саратовской области Иван Бусаргин, который учился в классе с социально-экономическим профилем школы №33 в Энгельсе. Бусаргин-младший участвовал во Всероссийских соревнованиях по автомногоборью в Омске, где занял третье место. Сын главы региона России также принимал участие в первенстве страны по автомногоборью среди юниоров 12-17 лет, проходившем в Санкт-Петербурге. Он занял первые места в прохождении трасс «Нестандарт» и «Классика».

Сын губернатора Саратовской области попал в аварию 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 16-летний подросток сидел на пассажирском сиденье — он скончался на месте аварии. Врачи также не смогли спасти еще одного человека.

Свидетели аварии рассказали, что в момент, предшествующий аварии, автомобиль двигался со скоростью около 70 километров в час. По словам очевидца, водитель черной Granta после аварии вылез из машины и кричал: «Мне хана!»

Одноклассник и друг Ивана охарактеризовал его как веселого и дружелюбного человека, который всегда был готов помочь и поддержать. Сам губернатор ситуацию пока не комментировал.