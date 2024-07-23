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08:55, 23 июля 2024Россия

Раскрыты подробности о водителе разбившегося автомобиля с сыном российского губернатора

«Взгляд-инфо»: разбившимся авто с сыном губернатора Бусаргина управлял студент

Кадр: Telegram-канал Mash

За рулем автомобиля Lada, в котором находился сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, по предварительным данным, был 19-летний студент. Об этом агентству «Взгляд-инфо» сообщили три источника.

Согласно их данным, в качестве подозреваемого сотрудники правоохранительных органов рассматривают студента Вавиловского университета Амира Рахматулина. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Сын губернатора Саратовской области Иван Бусаргин попал в аварию в понедельник, 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 16-летний подросток сидел на пассажирском сидении — он скончался на месте аварии. Врачи также не смогли спасти еще одного человека.

Свидетели аварии рассказали, что в момент, предшествующий аварии, автомобиль двигался со скоростью около 70 километров в час. По словам очевидца, водитель черной Granta после аварии вылез из машины и кричал «мне хана!».

Бусаргин-младший, как выяснилось позднее, занимался экстремальным вождением. Он также занимал первые места за прохождение трасс по автомногоборью — спортивной дисциплине, включающей в себя ПДД, оказание первой медицинской помощи, стрельбу из пневматической винтовки, автослалом на автодроме и автокросс. Одноклассник и друг Ивана охарактеризовал его как веселого и дружелюбного человека, который всегда был готов помочь и поддержать.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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