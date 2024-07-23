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08:27, 23 июля 2024Россия

Одноклассник охарактеризовал погибшего в ДТП сына российского губернатора

Одноклассник разбившегося в ДТП сына губернатора Бусаргина: он был дружелюбным

Сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, который 22 июля разбился в автомобильной аварии, был хорошим другом и всегда поддерживал других. Об этом рассказал одноклассник и друг подростка, его слова приводит 164.RU.

«Иван был очень хорошим другом, во многом поддерживал. Он был веселым, дружелюбным и всегда был рад прийти на помощь любому. Он был хорошим человеком. Для меня он был настоящим другом», — сказал подросток.

Мальчик с первый по девятый класс учился вместе с Бусаргиным-младшим в школе №33, которая находится в Энгельсе. Он рассказал, что Иван был готов помочь и поддержать, его отличало честное и открытое сердце. По словам, сын саратовского губернатора любил автоспорт. Иван с легкостью находил время для новых знакомств и приключений, добавил его друг.

Сын губернатора Саратовской области Иван Бусаргин попал в аварию в понедельник, 22 июля. В Саратове Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик. 16-летний подросток сидел на пассажирском сидении — он скончался на месте аварии. Врачи также не смогли спасти водителя, который находился за рулем грузовика. Свидетели аварии рассказали, что в момент, предшествующий аварии, автомобиль двигался со скоростью около 70 километров в час. По словам очевидца, водитель черной Granta после аварии вылез из машины и кричал «мне хана!».

Бусаргин-младший, как выяснилось позднее, занимался экстремальным вождением. Он также занимал первые места за прохождение трасс по автомногоборью — спортивной дисциплине, включающей в себя ПДД, оказание первой медицинской помощи, стрельбу из пневматической винтовки, автослалом на автодроме и автокросс.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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