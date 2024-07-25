Российский стилист примерил на себя образ Иисуса Христа и поплатился

Стилист из Ростова-на-Дону получил штраф за образ Иисуса Христа на модном показе

Стилист из Ростова-на-Дону Араик Ишханян примерил на себя образ Иисуса Христа на модном показе Don fashion week 2023 и поплатился. По решению суда он получил штраф, сообщается на сайте Ворошиловского районного суда.

Показ мод состоялся в ноябре 2023 года. Тогда Ишханян вышел на подиум в черной мантии и с терновым венцом на голове и продемонстрировал жест крестного благословения. Вместе с ним на подиум вышла дизайнер бренда NaNa. Девушка также была в религиозном образе с крестом на шее.

Образы представителей модной индустрии вызвали критику в социальных сетях. В итоге дело дошло до суда, который оштрафовал стилиста Ишханяна на 40 тысяч рублей по статье об оскорблении чувств верующих. Как установил суд, мужчина «умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики».

На суде Ишханян заявил об отсутствии умысла осквернить религиозные символы, но эти доводы суд отклонил, так как они «не нашли своего подтверждения».

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