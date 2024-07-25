Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
2:0
Завершен
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
1:1
3-й сет
live
Ольга Данилович
Яссы
Мольде
Сегодня
20:00 (Мск)
Силькеборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
Эльфсборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аякс
Сегодня
21:30 (Мск)
Войводина
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
Сегодня
22:30 (Мск)
Маккаби П-Т
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
15:08, 25 июля 2024Спорт

«Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

«Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом Эсекьелем Барко

Фото: John Raoux / AP

Московский «Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Хавбек перешел в российскую команду из аргентинского «Ривер Плейт», финансовые условия сделки не разглашаются. Соглашение с Барко рассчитано до 2027 года.

«Барко — универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. На протяжении карьеры он чаще действовал в роли "десятки" и левого вингера», — говорится в сообщении красно-белых.

В минувшем сезоне Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в девять миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

      Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

      На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

      «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

      Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

      Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

      Армения заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору

      Россиянин записал свой Lexus на бабушку и собрал штрафов на 150 тысяч рублей

      Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше