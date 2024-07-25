«Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом Эсекьелем Барко

Московский «Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Хавбек перешел в российскую команду из аргентинского «Ривер Плейт», финансовые условия сделки не разглашаются. Соглашение с Барко рассчитано до 2027 года.

«Барко — универсальный атакующий полузащитник, способный сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. На протяжении карьеры он чаще действовал в роли "десятки" и левого вингера», — говорится в сообщении красно-белых.

В минувшем сезоне Барко провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в девять миллионов евро.