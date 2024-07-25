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07:21, 25 июля 2024Силовые структуры

Боец отряда «Шторм Z» рассказал о встрече с танком ВСУ

Боец отряда «Шторм Z» Туленков рассказал о встрече с танком ВСУ

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Даниил Туленков, боец «Шторм Z» — специального штурмового отряда Минобороны РФ — рассказал «Ленте.ру» о встрече с танком Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Туленкова, однажды, уже сильно позже начала службы, на окраине одного из населенных пунктов огонь противника отсек его от товарищей. «Они не могли меня ждать, поскольку сами были под обстрелом, а добраться до них, перебежав простреливаемую улицу, я не мог, поэтому залег в укрытии», — сообщил Туленков.

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Бойцу пришлось задержаться там надолго: за это место начались бои. В какой-то момент он встретился с другими бойцами и они вместе добрались к пункту эвакуации. Они перебегали из одного разрушенного здания в другое под бесконечными ударами вражеской артиллерии. И тогда Туленков впервые ощутил на себе, как работает танк.

«Его работу корректировал висевший сверху дрон, благодаря которому танк методично, раз за разом, разносил жалкие домики — наши укрытия. Нам удалось спастись лишь в бетонных трубах под дорогой — каком-то подобии ливневки. Там он не смог нас достать», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Полную версию интервью с бойцом отряда «Шторм Z» Даниилом Туленковым можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в СВО, потребовал после снятия судимости вернуть автомобили Nissan и BMW.

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      Владимир Шарапов
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