Стрелявший в Трампа выступал за Байдена в известной среди радикалов соцсети

Директор соцсети Gab: стрелявший в Трампа поддерживал Байдена в публикациях

Стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс поддерживал Джо Байдена в публикациях, выложенных в популярной у радикалов социальной сети Gab. Об этом сообщил директор Gab Эндрю Торба в соцсети X.

«В Gab узнали, что у Томаса Крукса, невменяемого сторонника Джо Байдена, который пытался ликвидировать президента Дональда Трампа, мог быть аккаунт на нашей платформе… хоть в аккаунте мало записей, большинство из них были в поддержку президента Байдена», — заявил Торба.

По его словам, установить точную принадлежность аккаунта на данный момент не удалось, однако «вероятность высока», что автором публикаций был именно Крукс. Торба добавил, что обнаруженный аккаунт в последний раз использовался в 2021 году.

Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на Трампа искал в Google детали нападения на бывшего президента США Джона Кеннеди, состоявшегося 1963 году.