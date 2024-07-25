Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 25 июля 2024Забота о себе

Токсиколог посоветовал способ пережить жару

Токсиколог Кутушов: в жару следует пить горячие зеленый, травяной и имбирный чаи

Фото: Unsplash

В жаркую погоду нужно употреблять горячий чай, рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Способ пережить жару он посоветовал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Кутушов указал на то, что горячие напитки стимулируют потоотделение, и организм охлаждается естественным образом: пот испаряется, сосуды расширяются, что улучшает кровообращение и способствует оттоку тепла от внутренних органов. По словам Кутушова, в жару стоит пить богатый антиоксидантами зеленый чай, успокаивающий травяной чай на основе мяты, мелиссы или ромашки или укрепляющий иммунитет имбирный чай.

Обычную воду, отметил врач, в жару лучше пить теплой — не более 40 градусов, чтобы не обжечь полость рта и внутренние органы. «Горячие напитки могут стать вашим союзником в борьбе с летним зноем. Попробуйте их в следующий раз, когда будет жарко, и убедитесь в их полезных свойствах», — призвал токсиколог. Кутушов также предложил помнить и о других способах справиться с жарой — чаще отдыхать в тени и носить легкую одежду из натуральных тканей.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее биолог Ирина Лялина предостерегла гипертоников от усердной работы на даче. По ее словам, в жару у людей с этим заболеванием возникают проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      На Украине допустили закрытие дела против экс-депутата Рады Фарион

      Турист пошел гулять по песчаным дюнам, потерял шлепанцы и получил ожоги третьей степени

      В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

      Гнилое мясо поставили в российский реабилитационный центр для детей-инвалидов

      На уехавшего из России Никиту Преснякова подали в суд за долги

      «Спартак» подписал контракт с аргентинским футболистом

      Дочь Абдулова предпочла актерству другую профессию

      Россиян позвали на выборы плакатом на разрушенном немецком здании

      Армения заявила о работе над ответными предложениями по мирному договору

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше