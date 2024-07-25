Участникам Олимпийских игр в Париже раздали латексные салфетки для орального секса

Участникам ОИ-2024 в Париже раздали латексные салфетки для орального секса

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже выдали участникам соревнований 10 тысяч латексных салфеток для орального секса. Об этом сообщает New York Post.

Кроме того, для спортсменов предусмотрены 200 тысяч презервативов. Все средства контрацепции находятся в номерах в олимпийской деревне, выполнены в едином дизайне. На упаковках изображены маскоты Игр.

Организаторы заявили, что не рассчитывают на то, что весь запас средств контрацепции будет израсходован. В олимпийской деревне будет проживать порядка 14,5 тысячи участников соревнований.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Завершатся Игры 11 августа.