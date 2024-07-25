В Банке России объяснили механизм возврата украденных денег

Представитель ЦБ: украденные деньги будут возвращать в полном объеме

В России с 25 июля изменился механизм возврата гражданам тех денег, которые у них похитили мошенники. Об этом заявил начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. Его цитирует Life.ru.

По его словам, регулятор создает базу данных платежей, которые признаны мошенническими, и сохраняет у себя реквизиты. В первую очередь речь идет о номерах счетов мошенников. И любая кредитная организация должна использовать эти данные в своих инструментах по борьбе с аферистами.

«Если банк перевел денежные средства на счет мошенника, предварительно не предупредив об этом клиента, он будет обязан вернуть все денежные средства в полном объеме», — сказал Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что, согласно новым правилам, если клиент уведомил банк о потере карты, а ею воспользовались без его согласия, то кредитную организацию обяжут вернуть переведенные средства. Кроме того, ЦБ увеличил с трех до шести число признаков мошеннических операций, которые банки должны принимать во внимание.

До этого в Госдуме пообещали, что, согласно новым нормам, проверять переводы на мошенничество станет и банк отправителя, и банк получателя.