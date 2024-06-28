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09:18, 28 июня 2024Россия

В Госдуме привели детали принятого закона о возврате украденных мошенниками денег

Госдума: закон о возврате украденных мошенниками денег вступит в силу с 1 июля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Закон о возврате россиянам украденных мошенниками денег вступит в силу с 1 июля и позволит приостанавливать дистанционное обслуживание злоумышленников. Эти подробности принятого парламентом и подписанного президентом закона привела пресс-служба Госдумы (ГД), заявление опубликовано в Telegram-канале ГД.

Как напомнили в парламенте, закон позволит приостанавливать мошеннические банковские операции даже в том случае, если клиент успел подтвердить перевод средств, а после — возвращать деньги клиентам банков.

«Если банк, получив информацию из базы данных о том, что операция мошенническая, все же осуществит перевод, он будет обязан возместить эти средства в полном объеме. На это дается 30 дней после получения заявления клиента», — рассказали в Думе и уточнили, что для возврата трансграничного перевода может потребоваться больше времени, до 60 дней.

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Также в ГД сообщили, что проверять переводы на мошенничество будет не только банк отправителя денег, но и банк получателя.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напоминал, что в июле в силу вступает закон об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для многодетных родителей, ветеранов боевых действий, инвалидов и пенсионеров.

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