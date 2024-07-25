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21:19, 25 июля 2024Мир

В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

В Белом доме началась встреча Джо Байдена с Беньямином Нетаньяху

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

В сообщении говорится, что перед встречей Нетаньяху подписал гостевую книгу в зале Рузвельта в Белом доме. Политик отметил, что ждет с нетерпением этой встречи и совместной работы над общими задачами в ближайшие месяцы.

Ранее издание Politico сообщало, что Байден усилит давление на переговорах для ускорения завершения сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа.

24 июля Нетаньяху в ходе обращения к американскому Конгрессу заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран.

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      Марина Совина
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