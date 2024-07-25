В буфете Госдумы появились европейские вина

«Лайф»: в одном из буфетов Госдумы начали продавать европейское спиртное

В одном из буфетов Государственной Думы появились европейские вина. Об этом сообщило «Лайф».

В соответствующем меню представлены: тосканское Romio Chianti, венецианское Pinot Grigio Delle Venezie, пьемонтское San Silvestro Barbera. Кроме того, депутатам предлагают попробовать Casa Defra Prosecco из Венето. Франция представлена вином Baron du Brassard. Из кавказских вин продают Orran Areni или Orran Kangun.

Уточняется, что желающие выпить такое вино должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное через два дня.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с предложением убрать алкоголь из думского магазина. По ее словам, есть сомнения в том, что такой ассортимент действительно необходим.

За несколько лет до этого недовольство буфетом Госдумы выразил депутат Виталий Милонов. Однако расстроило его качество еды и кофе. По его словам, продаваемые там блюда вызывают ассоциации с советской диетстоловой. Парламентарий уточнил, что его зарплата позволяет ему питаться где и чем он захочет.