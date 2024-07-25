В Донецке прозвучало четыре взрыва

На юго-востоке Донецка прозвучало четыре взрыва

Четыре мощных взрыва прозвучали на юго-востоке Донецка, в городе работает ПВО, передает ТАСС.

О взрывах сообщил и Telegram-канал «Типичный Донецк», говоря о работе ПВО над всем регионом.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому и Куйбышевскому районам города восемь снарядов калибра 155 миллиметров в течение полутора часов.

Отмечается, что восемь снарядов ВСУ выпустили с 05:25 по 06:45, обстреляв Донецк со стороны села Галицыновка и поселка Кураховка в ДНР.