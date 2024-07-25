В Европе на пляже нашли пожилого мужчину без признаков жизни

The Olive Press: 85-летнего мужчину нашли мертвым на пляже в Бенидорме

В Бенидорме, Испания, пожилого мужчину нашли на пляже без признаков жизни. Об этом сообщило издание The Olive Press.

По данным источника, 85-летний отдыхающий пошел на побережье курорта Европы утром 23 июля. Его обнаружили всего за 15 минут до начала рабочей смены спасателей.

Сотрудники пляжа вызвали скорую и попытались реанимировать пенсионера, но безуспешно. Местная полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее на Тенерифе турист напал на карманника, который попытался украсть его кошелек. На видео попал момент, как иностранец избивал злоумышленника палкой.