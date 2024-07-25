Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:37, 25 июля 2024Путешествия

В Европе на пляже нашли пожилого мужчину без признаков жизни

The Olive Press: 85-летнего мужчину нашли мертвым на пляже в Бенидорме

Фото: Unsplash

В Бенидорме, Испания, пожилого мужчину нашли на пляже без признаков жизни. Об этом сообщило издание The Olive Press.

По данным источника, 85-летний отдыхающий пошел на побережье курорта Европы утром 23 июля. Его обнаружили всего за 15 минут до начала рабочей смены спасателей.

Сотрудники пляжа вызвали скорую и попытались реанимировать пенсионера, но безуспешно. Местная полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Ранее на Тенерифе турист напал на карманника, который попытался украсть его кошелек. На видео попал момент, как иностранец избивал злоумышленника палкой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

      В России отреагировали на вердикт CAS по лишению фигуристов золота ОИ-2022

      В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

      Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

      Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

      Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

      Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

      Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

      В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше