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06:08, 25 июля 2024Мир

В Китае заявили о способности Трампа заставить Украину не претендовать на регионы России

Global Times: Трамп может заставить Украину больше не претендовать на регионы РФ
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Marco Bello / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может заставить Украину отказаться от претензий на присоединившиеся к России регионы. Об этом заявил аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн в разговоре с газетой Global Times.

По его словам, заявление Трампа о том, что он немедленно разрешит российско-украинский конфликт, беспокоит Киев. Цуй Хэн допустил, что американский политик может «заставить Украину уступить территорию и суверенитет, чтобы быстрее достичь мирного соглашения с Россией». Эксперт добавил, что это «делает Украину пешкой в игре за власть между крупными странами».

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. «Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент», — пообещал он.

По мнению издания Express, Украина может принять мирный план Трампа в случае победы на выборах. В материале подчеркивается, что республиканец собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.

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      Марина Совина
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