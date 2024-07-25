В Китае заявили о способности Трампа заставить Украину не претендовать на регионы России

Global Times: Трамп может заставить Украину больше не претендовать на регионы РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может заставить Украину отказаться от претензий на присоединившиеся к России регионы. Об этом заявил аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн в разговоре с газетой Global Times.

По его словам, заявление Трампа о том, что он немедленно разрешит российско-украинский конфликт, беспокоит Киев. Цуй Хэн допустил, что американский политик может «заставить Украину уступить территорию и суверенитет, чтобы быстрее достичь мирного соглашения с Россией». Эксперт добавил, что это «делает Украину пешкой в игре за власть между крупными странами».

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. «Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент», — пообещал он.

По мнению издания Express, Украина может принять мирный план Трампа в случае победы на выборах. В материале подчеркивается, что республиканец собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.