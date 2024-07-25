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08:26, 25 июля 2024Мир

В МИД России рассказали о контактах с США по Украине

Захарова: контакты экспертов России и США по Украине прошли в третьей стране
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Взаимодействие России и США по линии экспертов и политологов по вопросу конфликта на Украине прошло в третьей стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Контакты "второго трека" по украинскому вопросу, то есть взаимодействие Москвы и Вашингтона по линии экспертов и политологов, а также представителей научно-академического сообщества, действительно были некоторое время назад», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что это взаимодействие прошло «в третьей стране», однако она не уточнила, где именно.

3 июля американский посол Линн Трейси заявила, что США стараются использовать каналы связи с Россией, чтобы избежать просчетов и недоразумений в двусторонних отношениях. По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять», что готов к переговорам о стратегической стабильности, однако российская сторона от них отказалась. Она подчеркнула, что «участие в такого рода переговорах не должно зависеть от таких вопросов, как Украина».

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      Дарья Устьянцева
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