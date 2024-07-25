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19:59, 25 июля 2024Россия

В Минобороны анонсировали появление большого количества военно-медицинских объектов

Минобороны: в России появится большое количество военно-медицинских объектов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Руководство России приняло решение развернуть большое количество военно-медицинских объектов в различных городах страны. Об этом заявил заместитель министра обороны России Павел Фрадков, чьи слова приводит РИА Новости.

В ходе рабочей поездки Фрадков и замминистра обороны Анна Цивилева проверили ход строительства новых фондов пятого филиала 412 военного госпиталя Минобороны России.

Фрадков также отметил, что на данный момент все объекты медицинской инфраструктуры крайне важны для оборонного ведомства.

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«Руководством страны принято решение о развертывании достаточно большого количества военно-медицинских объектов в разных городах нашей страны, эти работы ведутся, они контролируются, находятся на особом контроле руководства министерства обороны», — сказал он.

Ранее стало известно, что военнослужащий из Кировской области, который отправился в зону специальной военной операции (СВО), в одиночку развернул полевой госпиталь. Под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев

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      Никита Абрамов
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