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20:38, 25 июля 2024Бывший СССР

В России оценили угрозу от украинских мин в Черном море

Патрушев: дрейфующие мины ВСУ все чаще угрожают гражданским судам в Черном море

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Морские мины, беспорядочно устанавливаемые Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), все чаще угрожают гражданским судам в Черном море. Об этом курирующий вопросы морской политики помощник президента России Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете»

По его словам, беспорядочное минирование ВМС ВСУ прибрежной акватории приводит к самопроизвольному дрейфу мин. Он также отметил, что опасность для судоходства и прибрежной инфраструктуры представляют и украинские безэкипажные катера, которые теряют курс из-за сбоя GPS-навигации.

Ранее сообщалось, что на побережье Турции спасателями был обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл, принадлежащий, по предварительным данным, украинским ВМС. Как заявили в губернаторстве Стамбула, судно прибыло из северной части Черного моря.

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      Алевтина Запольская
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