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10:37, 25 июля 2024Экономика

В России выросли продажи одной автозапчасти

ЦРПТ: продажи легковых шин выросли в России на 10 процентов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За полгода продажи легковых шин в России выросли на 10 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

За первые шесть месяцев 2024 года россияне купили 10,34 миллиона этих запасных частей. Прошлогодние данные говорят о 9,4 миллиона. Что касается продаж шин для грузовых автомобилей, то они выросли на 34 процента.

В целом предложение шин в России увеличилось почти на 20 процентов — до 40,2 миллиона. При этом 22,6 миллиона оказались отечественного изготовления. Они показали рост на 17 процентов. Импорт же прибавил 20 процентов.

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Уточняется, что в структуре российского производства почти 80 процентов — это шины для легковых автомобилей. Остальные 10 и восемь процентов приходятся на грузовой и легкогрузовой транспорт.

В среднем одна легковая шина в первой половине 2024 года подорожала на 13 процентов — до 6 тысяч 79 рублей. В то же время цена грузовой шины опустилась на четыре процента — до 24 тысяч 180 рублей.

В начале июля сообщалось, что в мае 2024 года продажи легковых шин в России упали на 44 процента по сравнению с апрелем. Средняя стоимость в последнем месяце весны уменьшилась на 3,8 процента месяц к месяцу, но подорожала почти на 10 процентов в годовом выражении. https://lenta.ru/news/2024/07/08/v-rossii-upali-prodazhi-odnogo-vida-shin/

Есть сведения, что с января по апрель 2024 года продажи легковых шин в России выросли на 26 процентов в денежном выражении и достигли 41,4 миллиарда рублей. https://lenta.ru/news/2024/06/14/rossiyane-brosilis-skupat-odin-vid-zapchastey-dlya-mashin/

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      Кирилл Луцюк
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