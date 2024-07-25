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20:59, 25 июля 2024Экономика

В российском ЦБ заявили о нежелании отказываться от центрального депозитария

Банк России: вопрос о децентрализации депозитарной системы не рассматривается

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Вопрос о децентрализации депозитарной системы в России сейчас не рассматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

О нежелании отказываться от центрального депозитария в регуляторе заявили в связи с прозвучавшими ранее предложениями Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) обсудить такую возможность.

В начале июня 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции. Согласно введенным ограничениям, все средства и ресурсы НРД должны быть заморожены, никакие новые средства и ресурсы не могут быть предоставлены депозитарию прямо или косвенно. На этом основании, в частности, физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запретили участвовать в схеме обмена активами, предложенной для россиян и нерезидентов в РФ.

В комментарии НАУФОР предлагалось на фоне санкций, наложенных на НРД, и с учетом того, что сейчас возможность инвесторов-нерезидентов инвестировать в бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, исключена или ограничена, «обсудить меры по изменению учетной инфраструктуры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг».

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      Дмитрий Воронин
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