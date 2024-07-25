Евросоюз запретил участие в предложенной Путиным схеме обмена активами

ЕС запретил инвесторам своих стран участвовать в схеме обмена активами с Россией

Генеральный директорат Союза по финансовой стабильности Евросоюза запретил физическим и юридическим лицам из стран объединения участвовать в схеме обмена активами, предложенной в ноябре прошлого года президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в ответе на вопрос о возможности таких действий, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Причиной запрета названо участие в схеме Национального расчетного депозитария (НРД), который еще с июня 2022 года находится под европейскими санкциями. С того момента все средства и ресурсы НРД должны быть заморожены, а никакие новые средства и ресурсы не могут быть предоставлены депозитарию прямо или косвенно.

В российской схеме речь идет о ценных бумагах на счетах НРД, заблокированных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Предполагалось, что обменяться активами российские и иностранные инвесторы смогут 12 августа.

В рамках инициативы Банка России нерезиденты могли использовать средства на счетах типа «С» (заморожены для вывода и сильно ограничены по использованию) для покупки принадлежащего российскому лицу, но замороженному в Европе активу. Организатором обмена с российской стороны выступил брокер «Инвестиционная палата».

В Европе ни разу не подтвердили возможность такого обмена, указав на отсутствие механизма для работы. Однако отсутствие прямого запрета до настоящего дня позволяло российским инвесторам надеяться, что тем или иным образом схема сработает. По данным «Инвестиционной палаты», россияне предложили к обмену бумаги стоимостью более 35 миллиардов рублей.

Весной Минфин Бельгии (регулятор для Euroclear), сообщил, что не станет содействовать обмену активами, а российские указы не ведут к возникновению обязательств у Европы. Сам депозитарий позднее подчеркнул, что не участвует в процессе и не станет давать никаких гарантий. Таким образом, площадка дала понять, что откажется разблокировать бумаги после их перехода, с точки зрения России, к новым владельцам.