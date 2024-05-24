В Европе предупредили желающих воспользоваться указом Путина об активах

Euroclear напомнил о риске желающим выкупить заблокированные российские активы

Инвесторы, желающие воспользоваться указом президента России Владимира Путина об обмене заблокированными активами, должны помнить, что действуют на свой страх и риск, а также обязаны соблюдать санкции. Об этом, впервые прокомментировав ситуацию, своим клиентам сообщил бельгийский депозитарий Euroclear, пишут «Ведомости».

В этом депозитарии находится основная часть заблокированных активов, поэтому его позиция особенно важна. Euroclear подчеркнул, что не участвует в процессе и не станет давать никаких гарантий.

До этого в конце апреля Минфин Бельгии, являющийся регулятором для Euroclear, сообщил, что не станет содействовать обмену активами, а российские указы не ведут к возникновению обязательств у Европы. Таким образом, площадка, скорее всего, откажется разблокировать бумаги после их формального перехода к новым владельцам.

До этого о схожем подходе сообщил люксембургский депозитарий Clearstream. Он указал, что консультируется с юристами и компетентными органами, чтобы понять последствия российских механизмов и минимизировать риски для клиентов.

Путин подписал указ номер 844 об обмене заблокированными активами 8 ноября 2023 года. Процесс был запущен 25 марта, у большинства брокеров дедлайн по продаже заявок истекал 8 мая. Он устроен таким образом, что российские инвесторы выставляют на продажу свои заблокированные активы, а иностранцы покупают их средствами со специальных счетов типа С, на которых после начала санкционной войны хранятся средства инвесторов из недружественных стран.

До 31 мая продолжается формирование лотов из бумаг, предъявленных российскими инвесторами, а с 3 июня начнется прием заявок на выкуп от иностранцев. В апреле гендиректор брокера «Инвестиционная палата» (организатор торгов) Алексей Седушкин утверждал, что спрос иностранцев на бумаги превышает предложение россиян.

Особенностью указа стало ограничение на величину портфеля. На текущем этапе обмен касается только портфелей стоимостью не более 100 тысяч рублей или частей более крупных портфелей такого же размера.

Партнер юрфирмы Stonebridge Legal Роман Прудентов напомнил, что условия для обмена бумагами созданы только на российской стороне, а механизма в Европе нет. При этом в России обязательства будут считаться выполненными после того, как активы будут зачислены на транзитный счет в рамках российской инфраструктуры. Если европейские регуляторы не пожелают признать выкуп, то активы останутся замороженными.

Впрочем, соучредитель юридической фирмы A.T. Legal Николай Титов полагает, что добиться их разблокировки новые владельцы могут попробовать через суды. А собеседник издания в одном из брокеров не верит, что российские власти затеяли эту историю без уверенности, что она хотя бы на 50 процентов состоится.