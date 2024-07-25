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12:10, 25 июля 2024Наука и техника

В США указали на использование американских чипов в российских ракетах

NYT: Россия использует в ракетах микрочипы и сенсоры американского производства

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В российских ракетах используются американские микрочипы и сенсоры, указывает издание The New York Times (NYT).

Среди ракетных комплектующих, о которых говорится в публикации, имеется полевая программируемая затворная матрица, производимая компаниями Advanced Micro Devices и Intel. Издание утверждает, что данные элементы были закуплены через подставные компании в Гонконге.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, на которые ссылается NYT, главным поставщиком микросхем выступает Китай. Данная страна поставила 29 процентов всех импортируемых Россией полупроводниковых приборов.

В июне генеральный директор производителя микроэлектроники «Микрон» Гульнара Хасьянова заявила, что в ближайшие годы российский рынок полупроводников вырастет на 15 процентов.

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      Иван Потапов
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