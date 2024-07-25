Владислав Бакальчук объяснил желание жены оттянуть развод

Shot: Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод

Богатейшая женщина России, основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод со своим супругом из-за раздела имущества. Желание предпринимательницы оттянуть развод в беседе с Telegram-каналом «Shot проверка» объяснил ее муж Владислав Бакальчук.

По его словам, Татьяна ждет окончания процесса слияния компании с Russ, трансформирует бизнес и не хочет, чтобы муж отсудил у нее 50 процентов акций компании. При этом сам Владислав собирается претендовать на половину Wildberries.

Бакальчук рассказал, что жена ушла из дома еще 1 апреля, оставив семерых детей с супругом. Сейчас они находятся в Турции, Татьяна видится с ними лишь раз в неделю, отметил Владислав. Он подчеркнул, что новость о разводе стала для него неожиданностью, и назвал свой брак идеальным, добавив, что еще надеется сохранить семью.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

«Это не рейдерский захват. Это развод», — опровергла обвинения Татьяна Бакальчук. «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — уточнила она.