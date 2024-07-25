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20:38, 25 июля 2024Мир

Задержанный в Париже россиянин проболтался о попытке сорвать Олимпиаду

Le Monde: задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать ОИ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Задержанный в Париже россиянин проболтался о планах сорвать Олимпиаду. Об этом сообщает газета Le Monde по итогам совместного расследования с другими СМИ.

По данным издания, задержанный в пьяном состоянии несколько дней назад в Париже Кирилл Грязнов якобы в начале мая в аэропорту Софии рассказывал разным людям о своих планах, показывая какое-то удостоверение.

Отмечается, что во Франции Грязнов представлялся поваром и учеником престижной кулинарной школы Le Cordon Bleu, а также работал в Люксембурге.

Ранее полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Против него возбуждено дело «о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции».

Издание также сообщало, что мужчина приехал во Францию в начале 2010 года, работал в мишленовском ресторане, а также был участником реалити-шоу.

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      Семен Александров
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