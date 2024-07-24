Раскрыта личность задержанного в Париже россиянина

Monde: задержанный за планы по дестабилизации на ОИ россиянин оказался поваром

Задержанный во Франции россиянин, которого подозревают в якобы попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады, оказался поваром. Об этом сообщила газета Monde.

По данным издания, мужчина приехал во Францию в начале 2010 года. Он проходил обучение в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является бывшим участником реалити-шоу. В квартире 40-летнего мужчины провели обыск.

Ранее посольство России во Франции сообщило, что Париж не уведомлял Москву о задержании россиянина. «В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции», — отметили в диппредставительстве.

Речь идет о гражданине России 1984 года рождения. Имя его не называется. Задержанный помещен под стражу.