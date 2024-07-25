Политолог раскрыл замысел мирного плана Трампа по Украине

Политолог Дудаков: мирный план Трампа предполагает нейтральный статус Украины

Мирный план кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса предполагает нейтральный статус страны, считает политолог-американист Малек Дудаков. Замысел бывшего американского лидера он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Как такового четкого плана у команды Трампа нет, потому что они там разные свои идеи продолжают вбрасывать в публичное пространство на протяжении последнего года. Но в общем и целом они сводятся к вопросу заморозки конфликта по линии фронта с предоставлением гарантий невступления Украины в НАТО. То есть сохранения нейтрального статуса Украины, в обмен на что команда Трампа будет просить у Российской Федерации сокращения кооперации с Китаем, потому что американцы планируют переключаться на азиатский регион для конкуренции с Китаем. И именно Китай Трамп видит основным экзистенциальным противником США», — поделился политолог.

Ранее Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

До этого издание Express сообщало, что Украина может принять мирный план Трампа, если он одержит победу на выборах президента США. В материале подчеркивается, что республиканец собирается сократить расходы на военную помощь Киеву, что придаст украинским властям дополнительный импульс в поиске путей мирного урегулирования.

