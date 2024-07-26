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20:32, 26 июля 2024Силовые структуры

Аферистка притворилась военным и обманула россиянку на пять миллионов рублей

В Краснодаре задержали аферистку, выдававшую себя за военного ради 5 млн рублей

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали жительницу Краснодара, которая в социальных сетях выдавала себя за мужчину-военного и обманула другую россиянку на пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, женщина притворилась военнослужащим, который якобы получил серьезное ранение в командировке, и познакомилась с жительницей Подмосковья в сети. Убедив собеседницу в своей легенде, злоумышленница заявила, что не может пройти лечение без финансовой помощи.

Поверив, потерпевшая перевела аферистке больше пяти миллионов рублей, после чего «военный» перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее аферисты обманули 75-летнего экс-начальника управления Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области, бывшего начальника Главного управления специальных программ президента Александра Царенко на 1,5 миллиона рублей.

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