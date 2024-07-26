Сенатор Цеков: ЕС придется вернуть передаваемые Киеву доходы от активов России

Передаваемые Европейским союзом (ЕС) на военные нужды Украины деньги из доходов от замороженных активов РФ придется вернуть после завершения войны, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что действия Евросоюза циничны. Сенатор отметил, что выделяемые на войну средства западные страны назвали «фондом мира». «Надо было назвать его "Фонд на войну с Россией". Своих денег им жалко, поэтому они проценты от наших активов взяли», — указал он.

Цеков уверен, что все эти средства придется вернуть. Политик призвал ЕС вести учет «всего того, что они воруют у России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.