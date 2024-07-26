Чемпионка мира назвала универсальный для всех возрастов вид спорта

Двукратная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова назвала универсальный вид спорта, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Ее слова приводит «ФедералПресс».

По словам россиянки, это именно ее дисциплина. «Ушу — это гибкость, это координация, это сила, ловкость, чувство равновесия, это здоровье и это красота! Благодаря этому виду спорта вы научитесь владеть своим телом, овладеете навыками самообороны, улучшите свое телосложение и почувствуете уверенность в себе», — заявила Тарасова.

Спортсменка подчеркнула, что ушу можно заниматься с 3 до 90 лет. «Благодаря дыхательной гимнастике тайцзицюань у занимающегося ушу улучшается самочувствие, стабилизируется психологическое состояние, укрепляются сосуды», — добавила Тарасова.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь дала советы мужчинам, которые хотят накачать рельефные руки. По ее словам, нужно делать упражнения на бицепс и трицепс.