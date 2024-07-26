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15:59, 26 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковала выделение денег ВСУ после повышения налогов

Депутат Рады Безуглая раскритиковала выделение средств ВСУ за счет налогов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала решение Кабинета министров выделить дополнительные средства Вооруженным силам Украины (ВСУ) после повышения налогов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Абсурд ситуации с планированием заключается в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пробует оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность», — написала политик.

По ее словам, украинской армии стоило бы заняться пополнением и усилением существующих подразделений, вместо того, чтобы создавать новые небоеспособные «бригады-зомби», которые связаны, как считает Безуглая, с желанием Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генштаба «превратить всю страну в пехоту».

Ранее депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил, что новые налоги на Украине позволят дать ВСУ до 12,1 миллиарда долларов. Политик заявил, что введение военного сбора поможет заблаговременно начать подготовку новых призывников, «которых мобилизация сейчас нашла».

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      Валентин Карант
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